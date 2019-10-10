Haberler » Güncel » Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi tutuklandı

Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi tutuklandı

Erzurum'da sosyal medyada içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntü paylaşan kişi tutuklandı.

10.10.2019 15:54Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi tutuklandı
Erzurum'da sosyal medyada içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntü paylaşan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların cinsel istismarına yönelik işlenen suçlarla mücadele ile ilgili çalışmalar kent genelinde devam ediyor.
Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber takip çalışmaları kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Erzurum İtiraf" isimli kullanıcının, içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti.
Ekipler, söz konusu şüpheli M.K'yi adresinde operasyonla gözaltına aldı.
Zanlı M.K., çıkarıldığı mahkemece müstehcenlik suçundan tutuklandı.

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 Borsa günü düşüşle tamamladı
18:20 Erciş'te otizmli çocuklar için özel sınıf
18:19 Dha yurt bülteni - 16
18:19 Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)
18:18 Tel abyad'daki terör unsurları imha ediliyor-2
18:18 Spor şenol güneş'in açıklamaları
18:18 Mardin valiliği: 3 şehit, 24 yaralı
10.10.2019 18:21:25