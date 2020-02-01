Sosyal medyada paylaşılan koronavirüs fotoğrafı, canlı yayında Bakan Koca'ya soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirleri ve son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çin'den gelen 13 bin yolcu tarandı, şüpheli yolcuya rastlanmadı" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Şu ana kadar 88 kişiden numune alındı, şüpheli bir duruma rastlanmadı. 1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. Her şey planlandığı gibi giderse Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak saat 20.00 gibi Ankara'ya inecek. Toplam 62 kişi hızlıca, kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek. Zekai Tahir Hastanesi'nde 14 gün gözlem altında tutulacaklar.

"ÇİN'DEN GELENLERİN HİÇBİRİ HASTA DEĞİL"

Çin'den gelenlerin hiçbiri hasta değil, yine de 14 gün misafir edeceğiz. Her biri tek kişilik odada kalacak, 3 günde bir numune alınacak. Türkiye'de kesin olarak yeni "corona virüs" tanısı alan hastamız olmadı. TSK'ya ait A430M uçağı dün Ankara'dan havalandı. Gece yarısı Wuhan'a ulaşan uçağımızda, TİKA ve Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen yardımlarımız da Çinli yetkililere teslim edildi. Çin hükümeti bu konuda teşekkürlerini iletti. Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere uçaktaki 42 yolcu sağlık ekiplerimiz tarafından kontrol edildi ve hastalık tespit edilmedi.

HER HASTA TEK ODADA KALACAK

Hastalık belirtisi olsa uçuşuna izin verilmeyecekti. Kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz. Her hastanın tek odada kalabileceği şekilde planlandı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan 6 yaşındaki Çinli çocuğa koronavirüs tanısı konulduğu iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Hatta konuyla ilgili bir de bilgisayar ekranında çekilmiş ve "Pozitif" ibaresinin yer aldığı fotoğraf paylaşılmış, bu da vatandaşlarımız arasında büyük paniğe neden olmuştu.

"YANLIŞLIKLA KESİN TANI ALANI İŞARETLENMİŞ"

Olayın yankıları sürerken Sağlık Bakanı Koca, canlı yayında konuyla ilgili bir soru yöneltilmesi üzerine duruma açıklıklık getirdi. Koca, yaptığı açıklamada "Orada devamında öyle bir durum olmadığını açıklamıştım. Daha numune talebi yapılırken ön tanıyı işaretlersiniz. Ancak orada yanlışlıkla kesin tanı alanı işaretlenmiş" ifadelerini kullandı.

DÜN DE BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medyadan dün yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik 'koronavirüs şüphesi', henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu 'kesin tanı' gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."