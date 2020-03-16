Sosyal medyada provokatif korona virüs paylaşımlarına 19 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yapan 93 kişiden 19'unun gözaltına alındığını bildirdi.
16.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:50
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yapan 93 kişiden 19'unun gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan korana virüs (Kovid-19) hastalığı ile ilgili olarak 'virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı' yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir. Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.
(İHA)
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan korana virüs (Kovid-19) hastalığı ile ilgili olarak 'virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı' yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir. Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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