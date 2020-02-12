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Sosyal medyada sahte astronot kıyafeti paylaşan İranlı bakan özür diledi

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ülkesinin uzaya insan gönderme programını temsilen sosyal medyadan paylaştığı astronot kıyafetinin internet üzerinden satılan bir kostüm olduğunun anlaşılması üzerine özür diledi.

12.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:22Sosyal medyada sahte astronot kıyafeti paylaşan İranlı bakan özür diledi
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ülkesinin uzaya insan gönderme programını temsilen sosyal medyadan paylaştığı astronot kıyafetinin internet üzerinden satılan bir kostüm olduğunun anlaşılması üzerine özür diledi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında gazetecilere konuşan Cehromi, geçen hafta İran'ın astronot kıyafetlerini temsilen hesabından paylaştığı fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.
Paylaştığı fotoğraftaki astronot kıyafetinin sahte olduğunu kabul eden Cehromi, "Tanıtım ekibimiz tarafından seçilen uzay giysisi fotoğrafıyla ilgili ortaya çıkan inkar edilemez hata nedeniyle halkımızdan ve uzay alanında çalışan bilim insanlarından özür diliyorum." dedi.
Cehromi, özür dilemesinin ardından söz konusu paylaşımı Twitter hesabından kaldırdı.
İranlı bakan, 4 Şubat'ta Twitter hesabından "parlak gelecek" etiketiyle İran bayrağının yer aldığı bir astronot kıyafetinin fotoğrafını paylaşmıştı. Cehromi'nin "astronot kıyafeti" diyerek paylaştığı fotoğraftaki giysinin internet üzerinden satılan bir kostüme ait olduğunun anlaşılması üzerine paylaşım, İranlı kullanıcılar tarafından alay konusu haline gelmişti.

Twitter, İran, Güncel

Kaynak: AA

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