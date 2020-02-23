Haberler » Ekonomi » Sosyal medyada satışa çıkarılan 'kaplumbağalar' koruma altına alındı - Ekonomi

Sosyal medyada satışa çıkarılan "kaplumbağalar" koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla satılmak istenen "timsah yiyen" (alligator tortoise) ve "mahmuzlu" (sulcata tortoise) kaplumbağalar, el konularak koruma altına altındı.

23.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:46Sosyal medyada satışa çıkarılan
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla satılmak istenen "timsah yiyen" (alligator tortoise) ve "mahmuzlu" (sulcata tortoise) kaplumbağalar, el konularak koruma altına altındı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
Koruma faaliyetleri kapsamında DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Satış ilanı verenle müşteri olarak görüşen ekipler, 8 "timsah yiyen" ve 4 "mahmuzlu" kaplumbağa için 16 bin 400 lira karşılığında anlaşarak bir araya geldi.
Satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilemeyince söz konusu hayvanlara ekipler tarafından el konuldu. Koruma altına alınan kaplumbağalar yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişi hakkında işlem başlatıldı ve 7 bin 667 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 13:22:18