Sosyal Medyada Siirt'in Tanıtımını Yapıyorlar

Kaynak: AA

Siirt'te amatör fotoğrafçılar sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla kentin tanıtımını yapıyor.Halk Eğitim Merkezi, Siirt Valiliğine bağlı Gençlik ve Kültür Evi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde faaliyet yürüten fotoğrafçılık kulüpleri, kentin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla her hafta farklı bir mekana yürüyüş gerçekleştiriyor.Farklı meslek gruplarından kişilerin yer aldığı amatör fotoğrafçılar tarihi Ulu Cami, Siirt evleri, Tillo ilçesindeki Kaletül Üstad Tepesi, Delikli Taş (Rasıl Hacar) ile doğal güzellikleri görüntülüyor.Fotoğrafçılık Kulübünde eğitmen Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt'in tanıtımına destek olmak amacıyla fotoğrafçılarla çekim yaptıklarını söyledi.Çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak Siirt dışında yaşayan vatandaşların kente gelmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Yıldız, "Kentin tarihi ve kültürel mekanlarını dolaşıp, çektiğimiz görselleri sosyal medyada paylaşarak kenti tanıtıyoruz." dedi.Kursiyerlerden sınıf öğretmeni Mehmet Şen, kentin tarihi mekanlarını fotoğrafladıklarını belirterek, "Dışarıda yaşayan arkadaşlarımız merak ediyor ve buraya gelmek istiyor. Gerçekten anlamlı bir etkinlik oluyor. Herkese bu güzel mekanları görmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.