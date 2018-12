Sosyal medyada tanıştıkları genç kızları tehditle fuhşa sürükleyen çete çökertildi

11 Aralık 2018 Salı 12:25



Sosyal medyada tanıştıkları genç kızları tehditle fuhşa sürükleyen çete çökertildi14 kızı fuhşa sürükleyen 3 şüpheli, "Like" operasyonu ile yakalandıKOCAELİ - Kocaeli'de sosyal medya üzerinden tanıştıkları genç kızlara kendilerini fotoğrafçı olarak tanıtıp, çok sayıda beğeni getireceği vaadiyle çektikleri fotoğraflarla tehdit ederek fuhşa zorlayan çete "Like" operasyonu ile çökertildi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli'de sosyal medya üzerinden tanıştıkları kızları, tehditle fuhuş yapmaya zorlayan şahısların olduğu ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yürütülen saha çalışmaları neticesinde bir çetenin sosyal medya üzerinden tanıştıkları genç kızlara kendilerini fotoğrafçı olarak tanıtıp, sosyal medya üzerinden yüksek beğeni alabilecekleri fotoğraflarını çekme vaadi ile kandırdırtan sonra çektikleri fotoğraflarla tehdit edip fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi. Ekipler, şahısların fotoğraf çekmek vaadiyle arkadaşlık kurdukları 16-23 yaşları arasındaki genç kızları, çektikleri fotoğraflarını ailelerine göndereceklerini ve sosyal medyada paylaşacakları tehdidiyle fuhuş yaptırdıklarını tespit etti.Çete düzenlenen operasyonla çökertildiEkipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 14 genç kızı tehdit ederek fuhuş yaptırtan çete üyelerinin S.Ü. (34), F.K. (49), ve M.Ö. olduğu öğrenildi. Şahıslardan S.Ü.'nün çektiği fotoğrafları ailelerine göndereceğini söyleyerek tehdit ettiği genç kızları korsan taksilerle Kocaeli, İstanbul, Yalova ve Sakarya'da bulunan otel ve evlere gönderdiğini belirleyen ekipler, şahısların İzmit'te bulunan evlerine eş zamanlı "Like" adı altında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahıslardan S.Ü., F.K., ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.Şahıslar adliyeye sevk edildiYakalanan şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, kimlikleri tespit edilen 14 genç kız hakkında ise gerekli işlemler yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.