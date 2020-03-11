Sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, sosyal medyada tartıştığı genç tarafından bıçakla yaralandı.
11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:46
Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, sosyal medyada tartıştığı genç tarafından bıçakla yaralandı.
Celilcan İ. (18) ile sosyal medyada tartıştığı Hakan T, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki çay ocağı önünde karşılaştı. Burada bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayan taraflar kavga etmeye başladı.
Kavgada darbedilen Celilcan İ. yanında bulunan bıçakla Hakan T'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Celilcan İ, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Celilcan İ. (18) ile sosyal medyada tartıştığı Hakan T, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki çay ocağı önünde karşılaştı. Burada bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayan taraflar kavga etmeye başladı.
Kavgada darbedilen Celilcan İ. yanında bulunan bıçakla Hakan T'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Celilcan İ, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Atatürk Bulvarı, Tekkeköy, Samsun, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı