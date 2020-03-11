Menü
Haberler ›› Güncel ››Sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı - Güncel

Sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, sosyal medyada tartıştığı genç tarafından bıçakla yaralandı.

11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:46
Sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı
Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, sosyal medyada tartıştığı genç tarafından bıçakla yaralandı.
Celilcan İ. (18) ile sosyal medyada tartıştığı Hakan T, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki çay ocağı önünde karşılaştı. Burada bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayan taraflar kavga etmeye başladı.
Kavgada darbedilen Celilcan İ. yanında bulunan bıçakla Hakan T'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Celilcan İ, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Atatürk Bulvarı, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Güncel
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı