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Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Aksaray'da sosyal medya üzerinden tartışan Hakan Uz ve Hurşit Uz isimli iki kuzenin parktaki buluşması kanlı bitti. Kuzenlerden Hakan Uz, amcasının oğlu Hurşit Uz'u buluştukları parkta 3 el ateş ederek öldürdü.

18.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:38

'ın ilçesinde, Hakan Uz (32), sosyal medyada tartıştığı amcasının oğlu Hurşit Uz'u (41), buluştukları parkta tabancayla vurarak öldürdü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. Hakan Uz, iddiaya göre bir sosyal paylaşım sitesinde kuzeni Hurşit Uz ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışması büyümesi üzerine iki kuzen parkta buluştu. Burada tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Uz tabancasıyla Hurşit Uz'a 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hurşit Uz kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hurşit Uz ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurşit Uz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hakan Uz da olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Hayatını kaybeden kuzen Hurşit Uz
Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Aksaray, Eskil, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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