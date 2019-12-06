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Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap

Düzce Belediyesi'nin yüksek kesimlere yağan kar sonrası yaptığı hazırlıkları Twitter hesabından paylaşması üzerine Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinin Düzce Belediyesi'nin paylaşımına verdiği cevaplarla konuya dahil olması sosyal medyada 3 belediye arasında tatlı bir atışmaya sebep oldu.

06.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:42

Belediyesi resmi Twitter hesabından kış için yaptığı hazırlıkları paylaştı. Fotoğraflı paylaşımla takipçilerine belediyenin kış faaliyetlerini duyuran Düzce Belediyesine, ve Denizli Büyükşehir Belediyelerinden gelen yanıtlar sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı.

ÖNCE MALATYA BELEDİYESİ SESLENDİ

Düzce Belediyesi yurdun dört bir yanında etkili olmaya başlayan soğuk hava ve yüksek kesimlere yağan kar sonrası yaptığı hazırlıkları Twitter hesabından paylaştı. İl belediyeleri arasında tatlı bir atışmaya dönüşen mention dizisinde Düzce Belediyesi'ne seslenen Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele hazırlıkları konusunda "Biz karla mücadele ederken, 'etek sarı sen etekten sarısan, gurban olam Beydağı'nın karısan' diye türkü söyleyerek ısınıyoruz. Kar suyu Mişmiş'imize can ola, kan ola. Sen nedisin duzcebld gardaş" şeklinde paylaşım yaptı.

DÜZCE'DEN MALATYA'YA MEST EDEN CEVAP GELDİ

Düzce Belediyesinin resmi Twitter hesabından da bu seslenişe cevap gecikmedi. Kurum hesabından yapılan paylaşımda "Malatya Malatya bulunmaz eşin, gönüller coşturur ayla güneşin, Düzce'den soğuk kış gününde Malatya'mızı ısıtacak gönülden sevgiler. Düzce'de kara geçit yok. Biz hazırız. Tekstilin başkenti güzel denizlibld tüm dünya üşümesin hazır mı kışlıklar, nevresimler bu kış için?" ifadeleri kullanıldı.

DENİZLİ'DEN DÜZCE'YE: YEŞİL DÜZCEM

Takipçilerin de büyük ilgiyle takip ettiği atışmada Denizli Belediyesi de paylaşımında Düzce'den bahsederek "Yeşil Düzcem içinizi rahat tutun, asırlardır olduğu gibi dünyanın her köşesine ulaşan tekstil ürünlerimizi aralıksız bir şekilde üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap

Düzce Belediyesi, Malatya, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA


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