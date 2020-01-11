Haberler » Güncel » Sosyal medyada tepki çeken görüntü - Haber

Sosyal medyada tepki çeken görüntü

İstanbul Marmaray'da bir şahsın bisikleti ile bindiği asansörü tekme ve yumruklarla tahrip etmeye çalıştığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılınca şahsın davranışları büyük tepki çekti.

11.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:06Sosyal medyada tepki çeken görüntü
'da bir şahsın bisikleti ile bindiği asansörü tekme ve yumruklarla tahrip etmeye çalıştığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılınca şahsın davranışları büyük tepki çekti.

İstanbul Marmaray'daki asansörde yaşanan çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde bir şahsın asansöre bisikleti ile bindiği esnada asansörü tekmelediği görülüyor. Kullandığı asansöre tekme ve yumruklarla zarar vermeye çalışan şahsın görüntüleri büyük tepki çekti. Olayın ne zaman çekildiği ise bilinmiyor. - İSTANBUL

Marmaray, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46  Bakanlar Varank ve Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Haber
17:45  Pakdemirli: "Tarımsal kredi faizleri yüzde 12'den, yüzde 9'a düştü" - Haber
17:44  İstanbul-motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı - Haber
17:44  Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme - Haber
17:44  İstanbul'da 4.7'lik deprem - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Haber
16:57  Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Haber
16:57  Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber
16:40  Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Haber
11.01.2020 17:50:00