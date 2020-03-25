Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası - Haberler

Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası

Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken Osman Koçyiğit hakkında nöbetçi mahkeme 14 gün evden çıkma yasağı ve 15 gün süre ile haftada 2 kere huzurevi adli kontrol şartına hükmetti.

25.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:31
Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası
İSTANBUL - Bağcılar 'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken Osman Koçyiğit hakkında nöbetçi mahkeme 14 gün evden çıkma yasağı ve 15 gün süre ile haftada 2 kere huzurevi adli kontrol şartına hükmetti.
Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken Osman Koçyiğit, nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlik tarafından da sorgusu yapılan Koçyiğit hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan 14 gün elektronik kelepçe ile ev hapsine ve Korona virüsüne yönelik önlemlerin kalkmasından sonra 15 gün süre ile haftada 2 kez olmak üzere huzurevi ziyareti adli kontrol şartına hükmedildi.
Adliye önünde konuşan Koçyiğit büyüklere karşı bir saygısızlık yapmayacağını söyleyerek, "Adalet yerini buldu. 14 gün ev hapsi aldım. Devletime boynum kıldan incedir. Bir daha böyle sıkıntılar yaşamamak dileğiyle" dedi.
Osman Koçyiğit ayrıca huzurevi ziyareti adli kontrol şartı için ise "Yaşlıları ben zaten seviyorum. Sevdiğimden dolayı böyle bir hareket ortaya çıkmış olabilir. O da bana yapıyor ben de ona yaptım. Ondan ve ailesinden özür dilerim. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim" dedi.
Eşi Gülşah Koçyiğit ise verilen adli kontrol şartının ödül olduğunu söyleyerek "Biz yaşlıları çok seviyoruz. İhsan Amca sana asla kızmadık. Biz seni çok seviyoruz" dedi. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Koçyiğit, Bağcılar, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:50: Çorlu'nun köyleri belgesel oluyor - Haberler 19:49: Elazığ polisi, evden çıkamayanlar için alışverişte - Haberler 19:48: - Koronavirüs nedeniyle telekonferanslı senato toplantısı - Haberler 19:47: Kundakladığı evden çıkanları av tüfeğiyle taradı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler 19:46: Sağlık Bakanı Koca: "Testi ancak hekim uygun görürse yaptırır olabilmeliyiz." - Haberler 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler