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Sosyal medyada tepki çeken görüntülere huzur evi ziyareti ve adli kontrol şartı

Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken Osman Koçyiğit hakkında nöbetçi mahkeme 14 gün evden çıkma yasağı ve 15 gün içinde haftada 2 kere huzur evi ziyareti ve adli kontrol şartına hükmetti.

25.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:35
Sosyal medyada tepki çeken görüntülere huzur evi ziyareti ve adli kontrol şartı
Bağcılar 'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken Osman Koçyiğit hakkında nöbetçi mahkeme 14 gün evden çıkma yasağı ve 15 gün içinde haftada 2 kere huzur evi ziyareti ve adli kontrol şartına hükmetti.
Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken Osman Koçyiğit, nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlik tarafından da sorgusu yapılan Koçyiğit hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan 14 gün elektronik kelepçe ile ev hapsine ve korona virüsüne yönelik önlemlerin kalkmasından sonra 15 gün süre içinde haftada 2 kez olmak üzere huzur evi ziyareti adli kontrol şartına hükmedildi. Adliye önünde konuşan Koçyiğit büyüklere karşı bir saygısızlık yapmayacağını söyleyerek "Adalet yerini buldu. 14 gün ev hapsi aldım. Devletime boynum kıldan incedir. Bir daha böyle sıkıntılar yaşamamak dileğiyle" dedi.
Osman Koçyiğit ayrıca huzur evi ziyareti adli kontrol şartı için ise "Yaşlıları ben zaten seviyorum. Sevdiğimden dolayı böyle bir hareket ortaya çıkmış olabilir. O da bana yapıyor ben de ona yaptım. Ondan ve ailesinden özür dilerim. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim" dedi.
Eşi Gülşah Koçyiğit ise verilen adli kontrol şartının ödül olduğunu söyleyerek, "Biz yaşlıları çok seviyoruz. İhsan amca sana asla kızmadık. Biz seni çok seviyoruz" dedi.
(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Koçyiğit, Bağcılar, Güncel

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