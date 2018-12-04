04 Aralık 2018, 13:38
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Ankara Barosu, Yavru Domuza İşkence Yapan Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Ankara Barosu, yavru domuza işkence yaparken çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan şahıs hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu, yavru domuza işkence yaparken çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Şükrü Y. hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da yaşadığı belirlenen Şükrü Y., yakaladığı yavru domuzu defalarca bıçakladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilerin artması üzerine harekete geçen Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Şükrü Y.'nin, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten cezalandırılması için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli Şükrü Y. yavru bir domuzu defalarca bıçaklarken kendisini kayıt altına almış ve bu görüntüleri sukru_1994 kullanıcı isimli instagram hesabından paylaşmıştır. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayılarak tepkiye yol açmıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 1'inci maddesinde Kanun'un amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak olarak tanımlanmış, 4'üncü maddesinde; bütün hayvanların eşit doğduğu ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahip oldukları belirtilmiş, 6'ncı maddesinde; sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaklanmış, 14'üncü maddesinde; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaklanmış, 28'inci maddesinde; 14'üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır."

"SÖZ KONUSU ŞAHSIN DAHA FAZLA HAYVANA ZARAR VERMEMESİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

"Şüphelinin kendi instagram hesabından paylaştığı video izlendiğinde; şüpheli tarafından savunmasız ve zararsız bir hayvana karşı canavarca hislerle birden çok bıçak darbesi vurulduğu görülecektir. Ayrıca şüpheli bu eylemini kayıt altına alarak ve sosyal medyada paylaşarak adeta vahşetinden övünç duymuş, eylemini herkesin gözleri önüne sermiştir. Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, yasaları ihlal ederek, yavru bir domuza işkence ederek, birden çok bıçak darbesiyle ölümüne neden olmuştur. Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılması için gerekli soruşturma yapılarak cezalandırılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur."

Ankara
04 Aralık 2018 Salı 13:38



YORUMLAR (7)
4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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HİS: kendini ne olarak kanıtlamaya çalıştın bilmem ama benim gözümde lağam böceğinden farkın yok deliği kanlı
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FİKRET: Ankara barosu acaba sozyal meyada dayak yıyen ıhtıyarları ve kavga cıkaran eskıyalaırınada suc duyurusunda bulunsa sosyal medyada da cok fazla paylasınca yetkılıler harekete gecmese ne garıp ulkede yasıyoruz hayvan kadar degerı olmayan ınsanlarız demekkı yapmıyorlar ve bızım Ankara barosunuda bos işlerle urastırıyorlar kısacası kendını kullandıttıran bır hukuk baromuz var yazık cok yazık domuza ıskence etmıs ya domus o adama saldırsaydı sayın baro yetkılılerı ozaman kımı sıkayet ededecektınız d
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HAYVANLARI SEVEN Y: İNSAN OLARAK YARATILMIŞ BİR CANİ KOLAY DEĞİLMİ KORUMASIZ YAVRU HAYVANI DEVALARCA PIÇAKLAMAK ALLAH SENİN BELANI VERSİN KİM BİLİR DAHA BAŞKA HAYVANLARADA BÖYLE İŞKENÇE ETTİBU NE ACIMASIZLIK YA O KÜÇÜCÜK YAVRUNUN SUÇU NEYDİ DOMUZ OLARAK DOGMASIMI SENİ NE BİÇİM YETİŞTİRMİŞLER HAYVAN SEVGİSİNDEN MAHRUM YARATIK BİR GÜN BUNLARIN HESABINI ALLAHIN HUZURUNDA VEREÇSİN BU DUNYADADA HUZUR BULAMAZ VE RAHAT UYUYAMASSIN. HAYVANLARI SEVEVEN KARDEŞLEİM YORUMUNUZU YAPIN DOMUZ OLSADA BİLE KORUMASIZ YAVRUYDU.
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