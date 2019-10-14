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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Siirt'te sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

14.10.2019 17:22Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 4 kişi tutuklandı
Siirt'te sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ülkemiz aleyhinde sosyal medya platformları üzerinden güvenlik güçlerimizin itibarını zedeleyici, halkı kin ve nefrete tahrik ederek yalan paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 3 şahıs ve ayrıca toplum içerisinde sözlü propaganda yapan 1 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış olup işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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