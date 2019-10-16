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Sosyal medyada terör propagandası şüphelileri adliyede

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

16.10.2019 09:58Sosyal medyada terör propagandası şüphelileri adliyede
Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar arasında bulunan ve yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İkisi kadın diğer 8 zanlı ise adliyeye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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