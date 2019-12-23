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Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltında

SİİRT'te sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

23.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:13 Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltında

SİİRT'te sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve kuruluşlarını aşağılama, suç ve suçluyu övme' suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



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Kaynak: DHA

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