Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 8 Kişi Yakalandı

Isparta
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından şubat ve mart aylarında düzenlenen terör operasyonlarında adli makamlarca FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan toplam 8 şüpheli yakalandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kentte terör örgütlerine üye olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma kolluk kuvvetleri tarafından şubat ayımda düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ö.G, T.K, S.Y, R.B, G.U. ve Ü.M. isimli 6 şüpheli ile Şarkikaraağaç
ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Aydın
2.Sulh Ceza Hakimliğince aranan A.G. isimli şüpheli yakalandı.
Güvenlik kuvvetlerinin Isparta- Eğirdir
karayolu üzerinde düzenledikleri yol kontrollerinde ise, Konya
1.Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlamasıyla aranan Y.U. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığının terör örgütlerine yönelik çalışmalarının kararlıklıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı. - ISPARTA
Jandarma, Isparta, 3. Sayfa
Kaynak: İHA