Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 8 gözaltı

27 Kasım 2018 Salı 09:56



27 Kasım 2018 Salı 09:56

Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 8 gözaltıKONYA - Konya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 8 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları olan ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 10 şüpheli tespit edildi. Aralarında çeşitli meslek çalışanları olan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı. TEM ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlerken bu kapsamda Konya'da 8 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Öte yandan evlerde yapılan aramalarda yasak yayın ve dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonun devam ettiği ve adreslerinde bulunamayan diğer 2 şahsın yakalanması için çalışmaların da sürdüğü belirtildi.