Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

Isparta
'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Jandarma
ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu Keçiborlu
ilçesinde, R.D. - M.K. - B.K. ve Y.D. isimli 4 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
Şüpheliler hakkında verilen karar gereği operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlıların daha sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA
Isparta
, Jandarma
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA