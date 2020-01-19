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Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

19.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:31Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı
'nın ve ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Viranşehir'de 4, Ceylanpınar'da 1 olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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