Sosyal Medyada Terör Propagandasına 6 Gözaltı

AYDIN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aydın Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Efeler
, İncirliova
, Nazilli
ve Didim
ilçelerinde yaşayan K.İ., M.K., S.S., S.A., E.K. ve S.Ş.'nin sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital verilere ise el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Aydın
Polis, Aydın, Güncel
Kaynak: DHA