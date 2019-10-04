Haberler » Güncel » Haber

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Samsun'da FETÖ propagandası yaptığı ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.10.2019 15:50Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
Samsun'da FETÖ propagandası yaptığı ileri sürülen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen T.D, gözaltına alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden emekli olduğu öğrenilen şüpheli, emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:52 Aile sağlığı merkezi için evini bağışladı
22:50 Otobüs sürücüsü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
22:50 İzmir plastik atıkları azaltmak için ilk adımı attı
22:50 Yeni Malatyaspor'dan gol yağmuru
22:50 "Irak'taki gösterilerde siyasi ya da dini grupların yönlendirmesi yok"
22:46 Türkiye'nin zeytin ambarı akhisar'da hasat başladı-2
22:44 Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye tır çarptı