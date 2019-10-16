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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

16.10.2019 20:44Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar arasında bulunan ve yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İkisi kadın diğer 8 zanlı adliyeye getirildi.
Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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