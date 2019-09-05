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Sosyal medyada yapılan 'Salgın' haberlerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama

Kırşehir'de sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ' içme sularında salgın var' yönündeki paylaşımlar sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

05.09.2019 10:36 Sosyal medyada yapılan 'Salgın' haberlerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama
Kırşehir'de sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ' içme sularında salgın var' yönündeki paylaşımlar sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Kırşehir'de salgın alarmı, gastroenterit mikrobu Kırşehir'e zarar veriyor. Yetkililerce musluk kuyu ve dağ sularının kaynatılıp içilmesi önerildi' şeklinde yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Rutin halde yapılan şehir suyu analizlerinde herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bu tür mesnetsiz bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi önemle duyurulur" denildi. - KIRŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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