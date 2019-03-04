Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala özellikle İstanbul ve Ankara'da yarış kızıştı.

AK Parti ve CHP adayları yaptırdıkları anketlerde önde olduklarını iddia ederken Haberler.com sosyal medya ekibinin hazırladığı Ankara anketi ilginç sonuçlar verdi.

16 BİN 700 KİŞİ ANKETE KATILDI

Tam 16 bin 700 kişinin oy kullandığı ankete katılan seçmenlerin yüzde 64'ü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı görmek istediğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 36'sı ise tercihini AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'den yana kullandı.

KULLANICIYA İKİ SEÇENEK SUNULDU

26 Şubat'ta başlayan ve 7 gün süren ankette vatandaşlara "Yerel seçimde Ankara'da hangi adayı destekliyorsunuz" sorusu yöneltilirken yalnızca Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki seçenekleri sunuldu.

MANSUR YAVAŞ: ANKETLERİ GÖRÜNCE DİLLER KİRLENDİ

"Ne işçi çıkardı ne bir şey yaptı. Çalışıp duruyor ve vatandaş da memnun. Yok teröristleri alacakmış. Şu ekibin bulunduğu yere terörist yanaşabilir mi? Anlatacağınız projeniz olsun. Deyin ki; 'biz size daha iyi hizmet edeceğiz'. Ama tükenmişlik ortaya çıkınca anketleri gördükçe maalesef diller de kirlenmeye başladı. Beni tanıyorsunuz. Ben o üsluba hiçbir zaman girmedim girmeyeceğim. Bize yakışmaz. İnsanları ötekileştirmek bize yakışmaz. 31 Mart akşamı en az 10 puan farkla kazanacağız. Asla 'zafer kazandık' demeyeceğiz" diye konuştu.

MEHMET ÖZHASEKİ: DAHA PROJE SÖYLEMEDİ

"Üçüncü sefer aday olan arkadaşımız daha bir proje söylemedi. İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım, 'Kardeşim adaysın ama ne olur projeni söyle.' Hayır proje yok, sıkıştığı yerde bulduğu adamlara bol vaat, kim geldi, bol vaat. Televizyoncular sıkıştırınca dedi ki, 'Ya olmaz olur mu projem, en büyük projem su parasını ucuzlatmak. Onu da zaten Mustafa Başkan yaptı.' dedi. Su parasını ucuzlatmaksa, Mustafa Başkan da yaptıysa senin projeler bitti, milleti oyalama, o zaman milleti niye oyalıyorsun kardeşim."