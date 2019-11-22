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Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldı

Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, maden işçisi Tamer Arslan(42), sosyal paylaşım sitesindeki ilandan görüp, alıcı olduğu ve sahibine 3 bin 200 lira gönderdiği römorku başka bir sitede de satılık görünce savcılığa giderek şikayetçi oldu.

22.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:57
Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldı
'ın ilçesinde, maden işçisi Tamer Arslan(42), sosyal paylaşım sitesindeki ilandan görüp, alıcı olduğu ve sahibine 3 bin 200 lira gönderdiği römorku başka bir sitede de satılık görünce savcılığa giderek şikayetçi oldu. Dolandırıldığını söyleyen Tamer Arslan, 'Ben hep duyardım gülerdim, böyle enayilik olmaz diye. Benim boşluğumu çok iyi değerlendirip, paramı aldı. Başkaları bu duruma düşmesin' dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda(TTK) maden işçisi olan Tamer Arslan, Çaycuma'daki evinin bahçesinde kullanmak için halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracına römork almak istedi. Sosyal medyadaki ilanları inceleyen Arslan, 1 Kasım günü gördüğü, Sakarya'nın Hendek ilçesinden satılık römorkör için satıcı E.K. ile iletişime geçti. İkili 3 bin 200 liraya anlaştı. E.K., Arslan'a cep telefonu kamerasını açarak, römorku kamyona yüklediklerini gösterdi.
Tamer Arslan da verilen hesap numarasına 3 bin 200 lira gönderdi. Römork gelmeyince Arslan, E.K.?yi aradı ancak yanıt alamdı. Başka bir internet sitesinde aynı römorkun yine E.K. tarafından satışa sunulduğunu gören Arslan savcılığa gitti. E.K. ve arkadaşı T.Ö.D. hakkında suç duyurusunda bulunan Arslan, yaşadıklarını şöyle anlattı
'Bundan 10 gün önce patpat kasası gördüm. Şahısla iletişime geçip, para konusunda anlaştık. Bana canlı yayın yaptı. Römorku yüklediğini, kamyonla bana ulaştıracaklarını söyledi. Ben kamyon göndermek istedim. Bana güvenemeyeceğini söyledi, ben ona güvendim. Parayı da gönderdim. Sonra telefon ettim. Beni oyaladı ardından da engelledi. Aynı ilanı başka bir sitede gördüm. Bu sitede bu kişiyi ifşa ettim. Sonra bana ulaştılar. Bana küfür ederek, tehdit ettiler. Ben iki şahıs olduğunu tespit ettim. İkisini de şikayet ettim. Bana satış yapan kişi çay ocağı sahibiymiş. Savcıya evrakı teslim ettim. Hep duyar gülerdim. 'Böyle enayilik olmaz' diye. Bana, 'Bunu satıp büyüğünü alacağım bununla geçiniyorum' dedi. Benim boşluğumu çok iyi değerlendirip, paramı aldı. Başkaları bu duruma düşmesin.?
Sosyal medyadaki ilandan römork satın aldı, dolandırıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: DHA


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