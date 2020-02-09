Kaçak avladığı şahinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca 12 bin lira ceza aldı

Balıkesir 'in Havran ilçesinde avladığı şahini sosyal medya hesabından paylaşan M.Ş'ye, 12 bin 875 TL ceza uygulandı.

KAÇAK AVLANMADAN CEZA KESİLDİ

Havran'da bir şahini vuran M.Ş, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ş'ye, kaçak avlandığı gerekçesiyle bin 575 lira ceza uygularken, 11 bin 300 lira da tazminata hükmedildi.

AVCILAR UYARILDI

M.Ş'ye toplamda 12 bin 875 TL para cezası kesilirken, yasa dışı avlananların takip edildiğini hatırlatan Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasay Tanrısever, avcıları kurallara uymaları konusunda uyardı.