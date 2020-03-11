Sosyal medyadaki Kovid-19 paylaşımları takibe alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve panigˆe sevk etme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.
11.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:41
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve panigˆe sevk etme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekonomi
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