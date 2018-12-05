Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret İddiasına Gözaltı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:24



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:24

Kırklareli'de sosyal medyadan cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, sosyal paylaşım sitelerinde Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen M.B'yi takibe aldı.Çalışmaların ardından ekipler, Büyükkarıştıran beldesindeki adresinde şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.