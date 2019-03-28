Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı

HDP'de "Komünist Başkan" olarak tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve Türkiye Komünist Partisi'nin Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu çatlağı ortaya çıktı.

Yerel seçimde HDP, CHP ve Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yarıştığı Tunceli sonucu en çok merak edilen illerden biri olacak.

31 Mart seçimlerinde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adına TKP listesinden Tunceli Belediye Başkan adayı olan Maçoğlu, geçen günlerde, terör örgütü PKK tarafından tehdit edilmişti. PKK terör örgütünün Kandil'deki liderlerinden Ali Haydar Kaytan, "Maçoğlu'nun şu anda göstermesi gereken en doğru tutum adaylıktan çekilip HDP adaylarını desteklemesidir" diye yazmıştı.

HDP'DE "KOMÜNİST BAŞKAN" TARTIŞMASI

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Almanya'da katıldığı Dersim Demokratik Halk Dayanışması ile dayanışma gecesinin duyurusunu yaptı. Canbaz, paylaşımını, Maçoğlu'nun sloganıyla bitirerek, "Söz Yetki Karar Dersim Halkına!" diye yazdı.

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise, Dilşat Canbaz'ın paylaşımını alıntılayarak, Canbaz'a tepki gösterdi.

Yiğitalp, "Bu mücadele canıyla, bedeli ile bu noktaya geldi. Kaybetme pahasına ilkesinden ve siyasi ahlakından vazgeçmedi. Kuşkusuz siyaset yapma hakkınız var. Söz yetki demişken halkın kime oy verdiğini hatırlatmak isterim..." diyerek Canbaz'ın paylaşımını eleştirdi.

Öte yandan, "Komünist Başkan" olarak Türkiye kamuoyunun sevgisini kazanan Fatih Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanı iken yaptığı hizmetlerle sık sık gündeme gelmiş ve takdir toplamıştı.