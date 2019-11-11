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Sosyal medyadan bekçilere hakarete gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi sahte olarak oluşturduğu sosyal medya hesabından bekçilere hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle göz altına alındı.

11.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:08Sosyal medyadan bekçilere hakarete gözaltı
'in ilçesinde bir kişi sahte olarak oluşturduğu sosyal medya hesabından bekçilere hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı bir kullanıcı isimi ile Edremit bölgesinde görev yapan bekçilere ağır hakaret ve ithamlarda bulunan kişi ile ilgili çalışma başlattı. Kişinin gerçek kimliği ve adresi ekipler tarafından kısa sürede bulundu. M.G. isimli kişi olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Alınan ifadesinde M.G. paylaşımlardan dolayı pişman olduğunu söyleyerek, " Yaptığım paylaşımlar düşüncesiz. Neden yaptığını bilmiyorum. Paylaşımlardan ötürü pişmanım"dediği öğrenildi. M.G. hakkında adli işlem devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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