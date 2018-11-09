Sosyal Medyadan "Çay Davetini" Geri Çevirmedi

Isparta
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, kendisini sosyal medyadan çaya davet eden üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencileri Günaydın'ı sosyal medya hesabı aracılığıyla çay içmeye davet etti.
Bunun üzerine Günaydın "Tabii gençler, siz çayı demleyince haber verin, misafiriniz olalım." karşılığını verdi. Günaydın daha sonra öğrencileri evde ziyaret etti.
Öğrencilerle çay içerek sohbet eden Günaydın, gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Ailelerinden uzakta bulunan gençlerin çay davetini hiç düşünmeden kabul ettiğini anlatan Günaydın, öğrenciler ve kendisi için çay davetinin biri anı olarak hep hatırlanacağını dile getirdi.
Öğrencilerden Demet Özkan ise davete karşılık aldıklarından dolayı şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, Günaydın'a teşekkür etti.
Isparta