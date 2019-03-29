Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.<br><br>Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma açtı.<br><br>Başsavcılığın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu hesabı kullanan Mine K'nin bütün paylaşımları incelemeye alındı.