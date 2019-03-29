Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.<br><br>Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma açtı.<br><br>Bu kapsamda harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mine K'yı evinde gözaltına aldı.<br><br>Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.