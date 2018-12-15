15 Aralık 2018, 11:17
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Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakaret İddiası

Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakaret İddiası

Antalya'da, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Antalya'da, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:17