Sosyal Medyadan "Cumhurbaşkanına Hakaret" İddiası

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.<br><br>Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.A'nın sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.<br><br>Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti.<br><br>Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.