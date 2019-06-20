20.06.2019 15:59
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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Ö.Y'nin, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren görseller paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Ö.Y'nin, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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