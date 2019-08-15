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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

15.08.2019 15:23 Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.Ü'nün, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.Ü'nün sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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