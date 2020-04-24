Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sosyal medyadan evlere konuk olan Karagöz ve Hacivat Kovid-19 önlemlerini anlatıyor

Samsun'da gölge oyuncusu Serdar Küçük, sosyal medya üzerinden Karagöz ve Hacivat oynatarak evlere konuk oluyor.

24.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:13
Sosyal medyadan evlere konuk olan Karagöz ve Hacivat Kovid-19 önlemlerini anlatıyor
Samsun'da gölge oyuncusu Serdar Küçük, sosyal medya üzerinden Karagöz ve Hacivat oynatarak evlere konuk oluyor.
700 yıllık gölge oyununu sosyal medyaya taşıyan Küçük, ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları sevindirmeyi amaçlıyor.
Sosyal medyada üzerinden canlı yayın yaparak Karagöz ve Hacivat oynatan Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının maneviyatını ve koronavirüse karşı alınacak önlemleri, çocukları eğlendirerek Karagöz ve Hacivat'ın bakış açısıyla anlatmaya çalıştığını söyledi.
Dünyanın çok ciddi bir küresel salgınla uğraştığına işaret eden Küçük, "Karagöz ile Hacivat'ın salgına bakış açısını ve bununla ilgili çocukların alabileceği tedbirleri sosyal medya üzerinden vermeye çalışıyoruz. Bu sayede çocuklarımızın evlerinde sıkılmamasını da hedefliyoruz." dedi.
Proje sorumlusu Hasan Aktürk ise normal zamanlarda ramazan aylarında okullara giderek Hacivat ve Karagöz oyununu sergilediklerini söyledi. Aktürk, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle Hacivat ve Karagöz'ü sosyal medyaya taşıdık. Ramazan ayının ilk gecesinde çocuklarımızın evlerine konuk olduk. Aldığımız geri dönüş bizi mutlu etti. Ramazan ayı boyunca her gece gölge oyunu oynamayı amaçlıyoruz." açıklamasını yaptı..

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Acun’a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Haberler››Güncel››Sosyal medyadan evlere konuk olan Karagöz ve Hacivat Kovid-19 önlemlerini anlatıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:52: Ramazanın ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı - Haber 15:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına bugün de uyuluyor - Haber 15:51: Tarım işçileri kaza yaptı: 2 yaralı - Haber 15:50: Keşan'da hırsızlık iddiası - Haber 15:50: Avansas'tan Kovid-19 mücadelesine tam destek - Haber 15:36: Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi - Magazin 15:26: Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu - Haber 12:09: Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı - Ekonomi 11:32: Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı - Haber 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi