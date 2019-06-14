14.06.2019 14:39
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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan FETÖ propagandasına gözaltı

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan H.S.P, İstanbul'a gönderildi.

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan H.S.P, İstanbul'a gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, İstanbul'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.
FETÖ propagandası yapan sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüyle ilgili propaganda yaptığı iddia edilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan H.S.P, dün gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Twitter, İstanbul, Güncel

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