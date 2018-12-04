Sosyal Medyadan "Fuhuş" Vaat Eden 118 Hesaba Soruşturma

Kırıkkale
İl Emniyet Müdürlüğü
, 'Kırıkkale' ismi ile sosyal medya hesapları üzerinden para karşılığında fuhuş vaat eden 118 hesabı incelemeye aldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Kırıkkale Emniyet Müdürlüğümüzce 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 227. maddesi gereğince sosyal medya platformu Twitter
ve web siteleri üzerinden Kırıkkale ilimizin adını kullanarak olumsuz ve ahlak dışı kullanıldığı değerlendirilen ve para karşılığında fuhuş vaat edilen hesaplardan 94 Twitter hesabı ile 24 web sayfası tespit edilmiş olup yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KIRIKKALE
Kırıkkale
04 Aralık 2018 Salı 13:47