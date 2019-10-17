Haberler » 3. Sayfa » Sosyal medyadan kara propaganda yapanlara şafak operasyonu

Sosyal medyadan kara propaganda yapanlara şafak operasyonu

Sosyal medyadan kara propaganda yapanlara şafak operasyonu Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan terör örgütü yandaşlarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındıADANA - Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin...

17.10.2019 07:47
Sosyal medyadan kara propaganda yapanlara şafak operasyonu
Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan terör örgütü yandaşlarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı
ADANA - Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan terör örgütü yandaşlarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatına yönelik sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yapan terör örgütü PKK yandaşları hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerinin kapısı koçbaşıyla kırılarak içeri girildi.
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Sosyal medyadan kara propaganda yapanlara şafak operasyonu

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
08:26 MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
08:27 MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
08:12 Bafra'da iş yerinden telefon hırsızlığı
08:09 Başkent'te otomobil yön levhasına çarptı: 2 ağır yaralı
08:08 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma...
08:06 MSB: "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li...
07:54 Kayseri'de YPG/PYD operasyonu: 4 gözaltı
17.10.2019 08:43:32