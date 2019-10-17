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Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapanlara şafak operasyonu

Adana ve Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulunan terör örgütü yandaşlarına yönelik şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 07:45Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapanlara şafak operasyonu

Adana'da ve Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulunan şahıslara terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatına yönelik sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yapan terör örgütü PKK yandaşları hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerinin kapısı koçbaşıyla kırılarak içeri girildi.

Yapılan operasyon sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılarsağlık kontrolleri yapılmak üzere adli tıp birimine gönderildi. Sağlık kontrolleri yapılan şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Barış Pınarı Harekatı, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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