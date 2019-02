Sosyal Medyadan Mektup Yazıp, İntihar Etti

Kaynak: DHA

BURDUR'un Bucak ilçesinde eczacı kalfası Mehmet Mertcan C. (28), sosyal medyada "Siz bu mektubu okuduğunuzda ben çoktan ölmüş olacağım" mesajıyla paylaştığı mektubun ardından ilaçla yaşamına son verdi.Bucak'a bağlı Karayvatlar Mahallesi'nde oturan eczacı kalfası, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Mertcan C., dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından intihar edeceği paylaşımında bulunduktan sonra evde çok sayıda ilaç içti. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine çağrılan sağlık ekipleri Mehmet Mertcan C.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Mertcan C., saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Mehmet Mertcan C.'nin cenazesi morga konuldu.İNTİHAR MEKTUBU PAYLAŞTIMehmet Mertcan C. olaydan önce sosyal medya hesabından, "Bu mektubu okurken üzgün olduğunuzu ve acı çektiğinizi biliyorum ama benim şu hayatta yapabileceğim belki de en doğru seçim buydu" diye başlayan bir mektup paylaştı. Mektubunda, "İntiharım hakkında mantıklı nedenler aramanıza gerek yok" mesajı veren Mehmet Mertcan C., "Siz bu mektubu okuduğunuzda ben çoktan ölmüş olacağım ve ardımdan yaşananlardan hiç haberim olmayacak. Ben hayatı bir oyun olarak görüyordum, çok sıkıldım, çok sıktınız ve artık son vermek istedim bu oyuna. Oyuna son verip sonsuzluğa karıştım. Kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz? Ağlıyor musunuz? Ama ben çok bencilim belki de. Ben sizin gibi hissetmeyeceğim artık. Benim için değişen bir şey olmayacak, acınızı paylaşamayacağım" ifadelerine de yer verdi.- Burdur