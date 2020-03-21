Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sosyal medyadan mesaj attı, belediye balkonlara çıkanlara spor yaptırdı - Haberler

Sosyal medyadan mesaj attı, belediye balkonlara çıkanlara spor yaptırdı

İZMİT'te, koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup evde vakit geçiren Keriman Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak, canının sıkıldığını söyledi.

21.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:01
Sosyal medyadan mesaj attı, belediye balkonlara çıkanlara spor yaptırdı

İZMİT'te, koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup evde vakit geçiren Keriman Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak, canının sıkıldığını söyledi. Mesaj üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Gürbüz'ün yaşadığı evin bulunduğu sokağa giderek, evlerinin pencerelerine çıkan kadınlara megafonlu araçla tempo tutturup, spor yaptırdı.

İzmit 'te, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısına uyarak, evde ailesiyle beraber kalan Keriman Gürbüz, canının sıkılması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabına mesaj atarak çağrıda bulundu. Gönderdiği mesajda evde uzun süre kaldığı için canının sıkıldığını belirten Gürbüz'ün mesajı üzerine, belediye ekipleri harekete geçti. Gürbüz'ün evinin bulunduğu sokağa megafonlu araçla bir spor hocası götüren belediye ekipleri, pencere ve balkonlara çıkan kişilere spor yaptırdı.Amacının bu süreçte bir sosyal aktivite yaptırmak olduğunu ifade eden Keriman Gürbüz, "Evde çok canımız sıkılıyordu artık gerçekten belli bir yaşın üzerinde de evde kapalı kalmak istemiyoruz. Bunun üzerine tweet attım. Çok güzel bir geri dönüş oldu. Ben sosyal bir etkinlik olsun istedim. Yurt dışında bir sürü faaliyetler yapılıyor. Camdan cama tenis oynamalar, balkonlarda dans etmeler, spor yapmalar. Ben de böyle bir şey düşündüm. Telefonla konuştuğum kişiler, 'sıkılıyoruz, yatıyoruz' gibi şeyler söyledi. Sıkılmanıza gerek yok dedim ve belediyemizin böyle bir etkinliği var hemen pencerelerinize, balkonlarınıza çıkın müziği duyduğunuzda nasıl bir etkinlikle desteklendiğimiz göreceksiniz dedim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu Haberler
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu
İtalya’da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten Haberler
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haberler
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin’den üçüncü kez iyi haber geldi Haberler
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Haberler
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımı durduruldu - Haber Ankara Büyükşehir Belediyesi: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan... - Haber Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması - Haber İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü, sosyal medya canlı yayınında öğrencileriyle buluşacak - Haber Zabıtadan korona virüs bilgilendirmesi - Haber Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek - Haber İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Haber İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu - Haber Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü - Haber Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı - Ekonomi İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading