06 Mart 2019, 12:13
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Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da polis ekiplerine gelen ihbar sonucu sosyal medya üzerinden anlaştıkları erkeklerle eş cinsel ilişkiye girdikleri öğrenilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Karaman'da polis tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, günlük kiraladıkları evi de eş cinsel ilişki kurma amaçlı kullandıkları ortaya çıktı.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON YAPILDI

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yapan erkeklerin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, eş cinsel ilişkide bulunan şüphelilerin kimliğini belirledi.

DAHA ÖNCEDEN DE FUHUŞTAN SABIKALARI VAR

Bugün düzenlenen operasyonla da C.E. (20) ve İ.D. (24) gözaltına alındı. Poliste fuhuş yapmaktan kaydı bulunan iki kişinin, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ve günlük kiraladıkları evlerde cinsel ilişkiye girdikleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Polis, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (9)
GÜZEL ESRA: kıyamet alametleriii
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SEDA: karaman iğrenc yasanılamayacak bi yer
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ABCD: iğrenç mahluklar allah sizi bildiği gibi yapsın
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KEKOCİKER: Yazıklar olsun pislikler iğrendim erkek erkeğe rezalet İnsanın düşünmesi kafasında canlandırması bile iğrenç kadınlar varken böyle bir şey olur mu
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LÜTFÜ : İsrafil sura üflemek için daha neyi bekliyor
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