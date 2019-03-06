Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişiye Gözaltı

Kaynak: DHA

KARAMAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, günlük kiraladıkları evi de eş cinsel ilişki kurma amaçlı kullandıkları ortaya çıktı.Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yapan erkeklerin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, eş cinsel ilişkide bulunan şüphelilerin kimliğini belirledi. Bugün düzenlenen operasyonla da C.E. (20) ve İ.D. (24) gözaltına alındı. Poliste fuhuş yapmaktan kaydı bulunan iki kişinin, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ve günlük kiraladıkları evlerde cinsel ilişkiye girdikleri belirlendi. Soruşturma sürüyor. - Konya