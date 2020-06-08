Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltı

Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltıANKARA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

08.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:00
Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltı
ANKARA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret eden 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu sabah şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor.
Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-
Sosyal medyadan örgüt propagandasına 9 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Güncel, Haber

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