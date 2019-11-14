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Sosyal medyadan papağan satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Ticareti özel izne tabi olan 3 papağanı, yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:14Sosyal medyadan papağan satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
Ticareti özel izne tabi olan 3 papağanı, yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan papağanların, yasa dışı yollarla yurda getirilerek sosyal medya üzerinden satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerle müşteri gibi davranarak sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polis, tropikal bölgelerde yaşayan "ara" cinsi 3 papağan için 45 bin liraya anlaştı.
Polis, çalışma kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.
Evdeki aramada bulunan 3 papağanın Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yıl başından buyana yapılan operasyonlarda, CİTES kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan maymun, yılan, timsah, tarantula, kertenkele ve papağan gibi 760 canlı hayvanın kurtarıldığı bildirildi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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